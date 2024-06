Variante Ceccotti, ok della Provincia. Paletti su viabilità ed ex fornace

Variante Ceccotti c’è il parere di conformità favorevole della Provincia di Macerata. Un via libera alla lottizzazione definitivamente adottata lo scorso novembre dal consiglio comunale e che prevede nuove edificazioni su 20mila metri quadrati di superficie utile lorda di cui 13mila a destinazione commerciale e uffici, settemila residenziale, 24mila di verde e piazze, parcheggi per 25mila mq piu terminal bus e rotatoria sulla statale all’altezza via Marconi. L’ok della Provincia chiude oltre quaranta anni di progettazioni (dal 1978) su un’area privata nel cuore della città, dietro la stazione ferroviaria, ma su cui il Prg prevede interventi urbanistici di edilizia pubblica e la cui accelerazione verso le fasi conclusive è stata condizionata anche da iniziative legali paventate dai proprietari se il Comune non avesse portato a termine l’iter della variante. Ora il documento torna in consiglio comunale per il recepimento di una serie di rilievi mossi dalla Provincia. Tra questi, in merito alla viabilità, si raccomanda che la funzionalità della rotatoria venga monitorata non solo per un anno ma per i primi due dall’entrata in funzione, perché il traffico sarà una criticità del progetto dato il maggior carico urbanistico, commerciale e residenziale, realizzato. La Provincia chiede poi di verificare l’effettiva volumetria esistente con l’esatto quantitativo dello standard da reperire. Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, gli elaborati del progetto saranno sottoposti già in fase preliminare al parere preventivo della Sovrintendenza, così come per gli interventi da effettuare sull’edificio vincolato della ex fornace. Si prescrive al Comune anche di tenere conto che la localizzazione delle medie strutture di vendita è subordinata alla verifica delle disposizioni del vigente regolamento comunale di urbanistica commerciale, con riferimento alla localizzazione e alle norme per i parcheggi. Il progetto eroderà la fascia di rispetto dal cimitero fino a 50 metri di distanza, facoltà che la Provincia ricorda è prevista al solo fine di attuare opere di interesse pubblico o per realizzazione di parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, terminal per autobus.