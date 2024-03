Variante Costa Martina: duemila ’no’: "La raccolta di firme continua"

La raccolta firme contro le varianti urbanistiche Cristallo (un supermercato sulla collina di Costa Martina) e Agriforest (un insediamento produttivo ai confini con Montecosaro) in tre settimane è già arrivata a quota 2.200 adesioni. "A volte i miracoli accadono" commenta con soddisfazione il comitato indipendente di cittadini che si sta occupando della petizione e fa sapere che cresce l’interesse della comunità: "L’ultimo weekend di raccolta ha visto un trend in crescita. A questo punto abbiamo pensato di continuare, in modo da rendere tutti i cittadini edotti del fatto che con queste varianti, prive di alcun interesse pubblico, si sta stravolgendo il piano regolatore della città". "Nel caso del progetto della immobiliare Cristallo - spiegano - tutti sanno che sostituire un parco e il verde con un supermercato in una zona in cui, in una manciata di metri, ci sono già i discount della Lidl, della Coop, il Tigre e la Conad serve solo ai proponenti la lottizzazione". Negativo il giudizio sulle scelte urbanistiche dell’amministrazione comunale: "L’assessore Belletti parla di transizione ecologica, il sindaco Ciarapica di città a favore di bambino, ma intanto tolgono il verde. A Civitanova ormai quasi in ogni consiglio comunale viene portata all’approvazione una variante al piano regolatore e agli amministratori e ai consiglieri che le votano chiediamo dove sta l’interesse pubblico dei due progetti, per non parlare della variante Santini e di quella prospiciente il fiume Chienti". Infine, con riferimento alla spaccatura che si è verificata in aula consiliare all’interno del gruppo di Fratelli d’Italia, che grazie al voto di quattro suoi esponenti lo scorso dicembre ha consentito di far passare sul filo la variante Cristallo, il comitato si rivolge al consigliere regionale di FdI, Pierpaolo Borroni: "Spieghi perché è stato dato quel voto in aula, contrario alle direttive del partito? Chi ha approvato queste varianti deve essere consapevole che lascerà ai nostri figli una città con più cemento e meno verde. Per questo continueremo ad impegnarci nella raccolta delle firme durante i weekend".