Variante sul Chienti amara, il Comune dice no

di Lorena Cellini

Variante sul Chienti, marcia indietro del centro destra. Per non palesare spaccature politiche – contrari Fratelli d’Italia e Lega – in consiglio comunale la maggioranza si rimangia l’adozione del progetto della società Auto 4 di Tortoreto, votato a ottobre 2022. In ballo la costruzione su 3.400 metri quadrati di un edificio commerciale a ridosso dell’argine. "Non ci sono le condizioni", ha detto il sindaco in aula a nome della sua coalizione e dettando la linea, ob torto collo, del voto contrario unanime per evitare di palesare i problemi interni. Per giustificare la capriola rispetto alla delibera del 24 ottobre 2022 (n. 78) con cui la variante era stata adottata, Roberto Pantella (FdI) ha voluto chiarire "che la coalizione non è impazzita, ma nella prima valutazione mancava il parere idrogeologico. In seguito a più approfondite analisi e ai gravi e recenti eventi alluvionali abbiamo deciso che aggiungere volumetria fosse un rischio non opportuno". In aula anche i proprietari dell’area mentre veniva affossato, con 22 no (uscito Paolo Mercuri) un progetto approvato otto mesi fa quando il centro destra approvò compatto la variante, senza dubbi sulle implicazioni idrogeologiche. Lo ha fatto notare l’opposizione, che ha incassato l’affossamento di un progetto avversato in ogni modo. "Se un marziano – ha detto Francesco Micucci del Pd – fosse stato in aula poteva pensare che le piogge fossero un problema solo di questi giorni e che i tecnici comunali siano i soli colpevoli di una variante che invece ha tanti padri e madri e responsabilità politiche precise. In realtà il centro destra si è ravveduto e per la città è una vittoria". Mirella Paglialunga (Per Civitanova) ha auspicato "che non vengano più portate in aula variante come questa, senza alcuna finalità sociale". Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova ) ha attaccato la responsabile dell’urbanistica Roberta Belletti: "Il sindaco e la maggioranza hanno sconfessato un progetto che lei ha portato avanti. Per dignità si dimetta". "La mia posizione su questa vicenda è la stessa espressa dal sindaco per conto di tutta la maggioranza", ha risposto l’assessore. La variante è stata messa al voto, e non ritirata, anche per schivare eventuali conseguenze legali. "Il consiglio – ha ammonito il segretario generale Sergio Morosi – è chiamato a pronunciarsi anche per una questione precauzionale e prudenziale, stante precedenti a cui sono seguite vertenze contro il Comune".