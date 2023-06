Variante sul Chienti, il sindaco in pressing

Variante urbanistica per costruire un edificio commerciale sugli argini del Chienti, una grana per il sindaco e sono ore queste in cui Ciarapica sta cercando di evitare che il progetto venga bocciato dal Consiglio, dove approda stasera. Una ‘mina’ politica tra i piedi del primo cittadino, a cui la variante non dispiace ma che deve fare i conti con il no di Fratelli d’Italia (che in commissione urbanistica l’ha già bocciata) e con i mal di pancia della Lega che sarebbe pronta ad allinearsi a FdI. Si sta parlando di un nuovo edificio da realizzare su 3.400 mq di superficie a ridosso del fiume, di pochissimo fuori dal perimetro dell’area esondabile. Le opposizioni di centrosinistra e delle civiche stanno da mesi dando battaglia e il loro no è scontato. Ma Ciarapica sperava nella sua maggioranza che, compatta, a ottobre questa variante l’ha adottata in aula consiliare. Nel frattempo però qualcosa è cambiato e ora Ciarapica e Vince Civitanova, la civica del centrodestra che esprime l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti, rischiano stasera uno schiaffo in Consiglio. A meno che la moral suasion del sindaco, in queste ore, non riesca nell’obiettivo di convincere gli alleati a votare la variante o a ritirare il punto in attesa di tempi migliori.