Varianti urbanistiche, il Comune al Tar: stanziati 17.500 euro

Costerà almeno 17.500 euro al Comune di Civitanova difendersi dalle cause intentate dalla Immobiliare Cristallo e dalla Agriforest, entrambe ricorse al Tar per chiedere l’annullamento degli atti con cui sono state bocciate dall’amministrazione Ciarapica le relative varianti urbanistiche al piano regolatore cittadino. La giunta ha nominato Alessandro Lucchetti come legale incaricato di difendere le ragioni di Palazzo Sforza, stabilendo una parcella di 9.630 euro per quanto riguarda la pratica della Immobiliare Cristallo (progetto di realizzazione di un supermercato sulla collina di Costamartina) e di 7.952 euro per la pratica della Agriforest (insediamento industriale nella zona Piane Chienti). Le due società si sono rivolte al tribunale regionale per chiedere che vengano annullate le delibere numero 53 e numero 54, con cui il consiglio comunale del 5 novembre 2024 ha respinto le due lottizzazioni.