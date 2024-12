Variazione al bilancio della Provincia

Il consiglio provinciale ha approvato nell’ultima seduta una serie di atti per la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, l’integrazione del piano cave e la programmazione della rete scolastica. Si è partiti con una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 per complessivi 2.258.526,37 euro. In particolare si è proposta la terza applicazione dell’avanzo 2023, per un importo complessivo di 702.800 euro, di cui 502.800 euro per investimenti e la parte restante (200mila euro) per spese correnti, finalizzate al ripristino delle condizioni delle strade provinciali. "Voglio esprimere la mia personale soddisfazione per i risultati raggiunti dalla Provincia – ha spiegato il presidente Sandro Parcaroli –. Con un bilancio, per complessivi 108 milioni di euro nel solo 2025 di cui la metà per spesa corrente, la Provincia si accinge a realizzare 50 milioni di nuove opere e interventi manutentivi sul patrimonio stradale, scolastico ed edilizio". Ha continuato Parcaroli: "Tra gli interventi previsti per il 2025, oltre un milione di euro sarà destinato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, un altro milione servirà per i lavori di adeguamento sismico della sede della Provincia in corso della Repubblica e altri cinque milioni saranno destinati all’adeguamento sismico della caserma dei vigili del fuoco. Sul lato delle entrate tributarie sono stati confermati tutti i tributi e le aliquote dell’anno precedente. Tutto ciò, nonostante la Provincia contribuisca con 10 milioni di euro al sostegno della finanza pubblica nazionale. Continua la progressiva riduzione dell’indebitamento". Durante la seduta, inoltre, sono state approvate le delibere per la modifica, integrazione e revisione del Programma provinciale delle attività estrattive e per la Programmazione della rete scolastica.