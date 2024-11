Variazione al bilancio per la mensa

Una variazione urgente al bilancio di previsione, il piano triennale delle opere pubbliche e la proposta progettuale per il "rilancio economico e sociale" sono alcuni degli argomenti che verranno discussi lunedì in occasione del prossimo consiglio comunale di San Severino. La seduta è fissata alle 19, per la prima volta dopo otto anni nella sua sede, la sala consiliare del palazzo comunale in piazza del Popolo da poco riaperto a seguito di lavori post sisma. All’ordine del giorno figurano la ratifica della delibera di giunta inerente la variazione urgente al bilancio di previsione per l’anno 2024/2026 per l’espletamento della gara di appalto relativa al servizio di refezione scolastica per gli anni 2025/2026 e quella relativa ai Fondi sisma 2016 per quanto riguarda la quota pubblica per il complesso di San Domenico. L’assise sarà poi chiamata ad approvare, tra le altre cose, il nuovo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, e la proposta progettuale definitiva e lo schema di contratto relativo al Partenariato speciale pubblico privato per il "Rilancio economico e sociale", in particolare per la misura relativa al turismo, cultura, sport. Si tratta di una linea di intervento destinata a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio storico culturale, ambientale e sociale del territorio nell’ambito del Pnrr. Infine saranno sottoposti ad approvazione definitiva una variante al piano regolatore ai fini del recupero post sisma del plesso scolastico Alessandro Luzio.

Gaia Gennaretti