Variazione di bilancio per la scuola materna: polemiche in aula

Polemiche a non finire per una variazione al bilancio da 620mila euro, che è stata impegnata dall’amministrazione di Potenza Picena per il progetto di demolizione e ricostruzione di una parte della scuola materna Coloramondo, dichiarata inagibile a gennaio 2021. E’ quanto discusso nel Consiglio comunale di mercoledì. A inizio seduta l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, ha preso la parola: "Si tratta di un adeguamento al progetto di demolizione e ricostruzione della parte più danneggiata della Coloramondo. Quindi viene rimodulato il progetto del 2019, visto che oggi i prezzi dei materiali si sono alzati. Inoltre la scadenza dell’opera è stata anticipata di 16 mesi, perché il bando è stato assorbito nel Pnrr". Ma non ha lesinato critiche Enrico Garofolo del Pd. "Ogni volta si arriva sempre a ridosso delle scadenza - ha tuonato -. Lo sottolineo perché siamo stati costretti a pagare una cifra aggiuntiva, con soldi pubblici. Ed è già la terza volta in un anno". A rispondergli il capogruppo di maggioranza, Luca Strovegli: "E’ un piano delle opere pubbliche da 21 milioni e a carico del Comune ci sono solo tre milioni. E sono previsti lavori che rivoluzioneranno la città". Tuttavia sono scattate le polemiche di Stefano Mezzasoma dei 5Stelle: "Avete fatto solo una lista, perché dopo 4 anni e otto mesi nessun cantiere è partito".