Variazione di bilancio Tre milioni distribuiti per diversi servizi

Il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio di oltre tre milioni di euro che riguarda principalmente l’aggiornamento dei capitoli di entrata e spesa in seguito alla sospensione voluta dallo Stato, anche per il 2023, delle rate dei mutui contratti dal Comune nel periodo precedente al sisma del 2016. Essendo passati quattro mesi dalla stesura del bilancio preventivo sono, inoltre, intervenuti ulteriori elementi per aggiornare alcune previsioni di entrate e contributi da allocare con la variazione nei rispettivi impieghi di spesa. Gli incrementi di capacità di spesa in seguito alla sospensione dei mutui sono stati ripartiti nei seguenti servizi: 365mila euro per cultura e scuola, 580mila euro per i servizi sociali, 867mila euro per le attività produttive e i trasporti, 110mila euro per il cimitero, 50mila euro per le manutenzioni stradali, 100mila euro per il verde, 50mila euro per le attività sportive, 109mila euro per gli eventi e 175mila euro di spese generali. Il Comune, inoltre, ha ottenuto un finanziamento europeo di 482mila euro per il progetto Relampig che prevede la sostituzione di tutte le lampade e corpi illuminati per realizzare un risparmio energetico. L’intervento interesserà Palazzo Conventati e quattro plessi scolastici: la scuola primaria Salvo D’Acquisto e dell’infanzia Rodari, la scuola primaria Pertini e dell’infanzia Andersen, la scuola secondaria di primo grado Fermi e la scuola primaria e dell’infanzia Fratelli Cervi.

Sempre nella seduta di lunedì, il Consiglio ha approvato (non senza accese discussioni da parte dell’opposizione) il patto di gemellaggio tra le città di Macerata e Lanciano con l’obiettivo di promuovere reciproche politiche di cooperazione per lo sviluppo culturale, economico, sociale e democratico. "Obiettivo dell’amministrazione è il rafforzamento del dialogo tra cittadini allo scopo di favorire l’emergere della cittadinanza attiva e partecipativa anche con altri comuni e città – ha commentato il presidente del Consiglio, Francesco Luciani (originario di Lanciano, ndr) -. Un ringraziamento particolare al Consiglio che è stato artefice di questo successo. Grazie al sindaco di Lanciano Filippo Paolini e al Consiglio comunale della città per aver accolto positivamente la volontà di valorizzare e favorire uno scambio di esperienze sotto gli aspetti fieristici, culturali, religiosi e tradizionali che avvicinano Macerata e Lanciano".