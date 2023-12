Varietà che passione. In scena lo show organizzato dall’Aido

Questa sera, alle 21.15 al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, la Compagnia Instabile di Cantagallo presenta "Varietà che passione!". Lo spettacolo è organizzato dall’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) locale nell’ambito della rassegna "I donattori". Solidarietà e risate per una serata in spensieratezza. Domani sera, sempre a teatro e alla stessa ora, sarà la volta invece di "Mani amiche", ovvero la consegna a cittadini meritevoli del riconoscimento promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso (Soms) "Lazzarini" di Pollenza, con il patrocinio del Comune.