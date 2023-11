Vecchia porcilaia. Oggi il via ai lavori

Inizieranno oggi i lavori a Fonti san Lorenzo, a Recanati, per trasformare l’immobile della vecchia porcilaia del centro di quartiere di proprietà comunale in un luogo per attività ricreative e sociali. L’associazione, che gestisce per conto del Comune il centro di aggregazione giovanile, che a suo tempo ha presentato il progetto che sarà finanziato con il credito d’impresa Super bonus 110 %, riprende, insieme ai tanti frequentatori del centro, una vecchia abitudine, quella di gettare monete nelle fondazioni di un qualsiasi edificio da costruire. "Era un segnale – ricorda l’associazione – di buon augurio. In realtà questa usanza è diventata, per gli archeologi, un modo per capire a che tempo appartenesse il locale, quali elementi culturali lo caratterizzavano". Un’iniziativa che oggi pomeriggio prenderà vita nel quartiere: "Con bambini e bambine, ragazzi e ragazze getteremo – comunica l’associazione - nel cemento una cassettina con due spicci e un messaggio per il futuro". Hanno pensato, quindi, di scrivere sul coperchio della cassettina queste parole: "Un sogno in un cassetto della comunità del centro Fonti San Lorenzo. Non smettere mai di crederci. 10 novembre 2023" Dentro qualche monetina: "Si tratta della nostra memoria per chi, tra 500 anni, proverà a capire qualcosa in più di noi. Di un noi che vive, si alimenta, sogna, cresce e inventa ogni giorno".