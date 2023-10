Vecchie glorie del calcio a Recanati: al Persiani la presentazione del libro

Le vecchie glorie del calcio recanatese, anche quelle in gonnella, si ritroveranno oggi alle ore 17 al teatro Persiani a Recanati per la presentazione del libro, curato da Roberto Carlorosi, Fabio Buschi, Francesco Fiordomo e dalla giornalista e autrice Angela Latini, che ripercorre con documenti e vecchie foto la storia dei giallorossi leopardiani che compie quest’anno ben 100 anni.

Tanti gli ospiti illustri del mondo del calcio che prenderanno parte alla serata: mister Arrigo Sacchi (nella foto), l’allenatrice della Nazionale Under 19 Femminile, la recanatese Selena Mazzantini, il giornalista sportivo Matteo Marani, il segretario del settore tecnico Figc Paolo Piani, il coordinatore del dipartimento interregionale Lega nazionale dilettanti Luigi Barbiero e il General Secretary presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Emanuele Paolucci.

Non mancheranno neanche le presenze istituzionali a partire dal sindaco, il Governatore della Regione Marche e il presidente della Provincia di Macerata. A fare il padrone di casa sarà Adolfo Guzzini, presidente della Recanatese, squadra che milita in serie C sotto la sapiente guida del tecnico Giovanni Pagliari, mentre la serata sarà presentata da Francesco Fiordomo, nella sua duplice veste di giornalista e assessore, mentre la colonna sonora affidata al dj Nicola Pigini.

Il libro da domani sarà disponibile nella sede della Recanatese (aperta nel pomeriggio dal martedì al venerdì) e nelle edicole della città.

Antonio Tubaldi