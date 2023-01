Vecchiette sui muri e anche in seggiovia

Dalla Befana in seggiovia a Frontignano alla Befana equilibrista che è scesa dalla Torre degli Orologi di Tolentino, passando per la Befana in piazza a Cingoli e a quella che ha animato la Festa del Torrone di Camerino, tappa del "Grand Tour delle Marche" di Tipicità. Ieri l’entroterra è stato animato da tante iniziative per l’Epifania. Al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge di Frontignano la vecchietta dalle scarpe rotte ha cominciato a girare da giovedì sera, per portare caramelle e dolcetti ai bimbi. Malgrado le piste siano chiuse per assenza di neve, la giornata di sole ha attirato comunque le persone in montagna. A Camerino, invece, si è svolta la premiazione della "Gara di torroni fatti in casa" e del Torneo della Befana. E ancora, la misurazione del torrone, con cui si perpetua un cerimoniale che il 7 gennaio 2007, con ben 408,61 metri di lunghezza, lo portò a conquistare il titolo di "torrone più lungo del mondo". Piazza piena a Cingoli per l’arrivo della Befana voluto da Comune e Croce Rossa, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Macerata e Apiro. A Tolentino la vecchietta dalle scarpe rotte è scesa dalla Torre, in piazza, con l’ausilio dei vigili del fuoco per distribuire dolciumi ai più piccoli. Un pomeriggio iniziato con il raduno delle Befane sul Ponte del Diavolo e concluso con l’elezione di Miss Befana 2023.