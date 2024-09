Vede i carabinieri e abbandona l’arsenale di attrezzi

CASTELRAIMONDO

Vede la pattuglia e scappa a piedi per le campagne. I carabinieri di Castelraimondo continuano le ricerche, ma intanto hanno trovato un arsenale di arnesi da scasso nell’auto. Un kit fatto di attrezzi tra cui trapani, smerigliatrice e disturbatore di frequenze.

La scorsa notte, i militari della stazione di Castelraimondo, nell’ambito di servizi preventivi hanno individuato una Ford Focus, che era già stata segnalata come veicolo sospetto in uso a pregiudicati dediti a furti. La pattuglia si è avvicinata per controllare, ma alla vista dei carabinieri l’uomo che era fino alla Ford è fuggito repentinamente, facendo perdere le proprie tracce correndo tra le campagne circostanti.

Sul posto, su disposizione della Compagnia di Camerino, sono confluite altre pattuglie di rinforzo che hanno setacciato l’area per alcune ore, senza però riuscire per ora a rintracciare lo sconosciuto. All’interno del bagagliaio i carabinieri hanno trovato attrezzi per lo scasso: una smerigliatrice angolare, due trapani, un’ascia e un disturbatore di frequenze radio (jammer). L’auto è sotto sequestro per la prosecuzione delle indagini.