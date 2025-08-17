Vede la ex con un altro e la picchia

Vede sui social network la foto della sua ex fidanzata con un altro uomo, la raggiunge e la aggredisce in mezzo alla strada, colpendola al volto. Alla fine l’uomo, un umbro originario di Spoleto, arrivato a Civitanova insieme a un gruppo di amici, è stato bloccato da alcuni passanti, che sono riusciti a fermarlo, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto l’altra sera, intorno alle 20, all’inizio del lungomare sud, non lontano dal monumento dedicato al maresciallo Sergio Piermanni.

Secondo quanto è stato ricostruito il giovane umbro (il quale, a detta di alcuni testimoni, sembrava in stato di alterazione, dopo qualche bicchiere di troppo) avrebbe visto sui social network una foto scattata dalla sua ex fidanzata, anche lei umbra, in compagnia di un altro ragazzo. Sia lui che lei stavano trascorrendo la serata di Ferragosto a Civitanova. Fatto sta che lui si trovava in uno chalet vicino. L’ha raggiunta e sul lungomare sud, sotto gli occhi di numerose persone che in quel momento stavano andando a cena negli stabilimenti balneari, l’ha aggredita.

Ha colpito la ragazza in pieno volto con un pugno, facendola cadere a terra. Poi si è scagliato contro la sorella della ex fidanzata, che era intervenuta in sua difesa, e ha colpito al volto pure lei. Alcuni passanti sono immediatamente intervenuti e hanno bloccato l’uomo, nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine e il 118. Sul posto carabinieri e polizia, oltre a un’ambulanza.

A bloccare l’umbro, che sembrava fuori controllo, ci hanno pensato alcuni ragazzi che lo hanno allontanato dal lungomare sud e lo hanno tenuto fermo, a fatica, in un’area verde lì di fronte. Poi sono arrivate le forze dell’ordine. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Sia la giovane donna aggredita che la sorella intervenuta per cercare di difenderla hanno rifiutato il trasporto all’ospedale. La prima ha riportato delle ferite allo zigomo e al mento, mentre la sorella alla fronte. Sono stati momenti di tensione e di allarme sul lungomare sud.

Chiara Marinelli