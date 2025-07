Vedova allegra, attesa per la prima: "Serata tra leggerezza ed eleganza. Il botteghino? Meglio del 2024"

Lo Sferisterio è un gioiello apprezzato nel mondo e lo testimonia il botteghino dove al momento l’andamento è migliore dello scorso anno e con presenze in arrivo da States, Oriente, Germania, Francia e Nord Europa. Il direttore artistico Marco Vinco apre il sipario sulla stagione (18 luglio - 10 agosto) allo Sferisterio. "C’è un’ottima risposta – ricorda – da tutte le opere in cartellone". È stato messo in atto un gioco di squadra perché chi verrà a Macerata potrà trovare diverse proposte. "La città – ha detto la sovrintendente Lucia Chiatti – è ricca di iniziative, mostre, appuntamenti, momenti capaci di abbattere ogni barriera perché si rivolgono a tutti".

Si parte con la Vedova allegra (18 e 27 luglio, 2 e 9 agosto) e alla conferenza stampa di ieri hanno presenziato i cantanti, il corpo da ballo, il regista Arnaud Bernard, il coreografo Gianni Santucci che ha curato anche la traduzione del testo dell’opera. "Questo capolavoro – sottolinea Vinco – è presente nei cartelloni dei maggiori teatri del mondo, si tratta di una proposta che unisce la leggerezza, che le permette di avvicinarsi in modo immediato al pubblico, alla eleganza".

Per il regista Bernard è un ritorno allo Sferisterio dove 25 anni fa è stato assistente alla regia, ma si tratta del debutto in La Vedova allegra. "Eleganza e leggerezza – spiega il regista – saranno le linee guida". Santucci spiega il grande lavoro che c’è dietro questa rappresentazione: "È stato svolto una ricerca nel testo con qualche novità. Sarà un’opera in tre atti: il primo molto elegante, il secondo richiama un paesaggio poetico e nel terzo daremo spazio alla spettacolarità".

Alibrando sottolinea la qualità della proposta: "È una partitura raffinatissima. Del resto sono 120 anni che va in scena a testimonianza di una qualità altissima, apprezzata anche dai grandi musicisti". Per Mihaela Marcu, che frequenta assiduamente il ruolo della ricca vedova Hanna Glawari sin dalle sue prime apparizioni pubbliche, è il debutto allo Sferisterio in un ruolo che conosce alla perfezione, avendo cantato La vedova allegra a Verona e Salerno, in Olanda, Germania e Romania. L’arena maceratese ha fatto colpo sul soprano romeno: "Canterò in un dipinto vivente: un teatro con un’acustica perfetta in cui il suono ti avvolge del tutto, un posto magico". Per la cantante il festival maceratese non è una novità. "Lo conosco e lo seguo, anzi dirò di più: speravo che un giorno avrei potuto cantarvi e questa proposta mi ha resa felice, perché ho esaudito un sogno".

Il festival proseguirà poi con la ripresa del fortunato Rigoletto (19, 25 luglio, 3 e 8 agosto) del 2015 a firma del regista Federico Grazzini, con il podio dell’eccellente giovane direttore d’orchestra Jordi Bernacer per la assai lodata ambientazione gothic-pop in un Luna Park abbandonato di questo grande classico operistico; quindi, lo storico, potente e visionario Macbeth (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto) di Emma Dante del 2019. Chiude la rassegna l’appuntamento con la danza il 29 luglio con Carmen Flamenco.