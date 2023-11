Vegetazione delle dune . Monitoraggio degli studenti

Si è svolta a Civitanova, all’area floristica regionale 48, l’esercitazione di rilievo e monitoraggio della vegetazione dunale con le studentesse e gli studenti di Ecologia applicata e Conservazione della natura del corso di laurea Unicam in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali". L’esercitazione è stata guidata dai professori Giandiego Campetella e Stefano Chelli e dal dottor Marco Cervellini della Struttura operativa biodiversità vegetale e gestione degli ecosistemi. "L’area è caratterizzata da diverse specie tipiche della vegetazione delle dune litoranee, meglio note come psammofite (amanti della sabbia) e alofite (amanti dei sali) – spiegano dall’ateneo –. Gli ecosistemi dunali sono aree di elevata importanza conservazionistica e sono caratterizzati da habitat d’importanza comunitaria; la stessa area floristica 48 è attualmente oggetto di proposta, da parte della Regione, per l’istituzione di un sito Natura 2000. Il lavoro svolto dagli studenti servirà per una prima caratterizzazione degli habitat secondo i manuali di monitoraggio Ispra e rappresenta un esercizio applicativo di come le metodologie scientifiche di valutazione degli habitat siano determinanti nel formare figure professionali in linea con le normative europee".