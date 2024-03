Vegetazione e pezzi di marmo: degrado al cimitero

Tombe che si sbriciolano ed altre completamente coperte dalla vegetazione: è quanto segnalano i cittadini che, recandosi a trovare al cimitero cittadino i propri cari, s’imbattano in scene di abbandono e di degrado. Il luogo è complessivamente ben tenuto, con viali e viottoli generalmente puliti, ma purtroppo non mancano aree o angoli di trascuratezza. Vicino all’ingresso dell’ala vecchia del camposanto, in prossimità della chiesetta ormai in disuso, ci sono tombe che hanno perso addirittura pezzi di marmo e muratura. Poco distante, nel piccolo chiostro del vecchio convento della chiesa di Santa Maria in Varano, ci sono tombe, anche di famiglie note a Recanti, le cui epigrafi non si leggono più perché la vegetazione, cresciuta rigogliosa e selvaggia, le ha coperte completamente. A questo punto dovrebbe intervenire la ditta, che ha in appalto la pulizia del cimitero, compreso il taglio dell’erba, che dovrebbe intervenire.