Veglia di preghiera oggi in cattedrale: "Esempio da seguire"

Veglia di preghiera in cattedrale, questa sera alle 21, per la morte del Santo Padre Francesco. Così la Diocesi di Macerata chiama a raccolta i fedeli per ricordare Bergoglio. "Papa Francesco è tornato alla casa del Padre – ha detto il vescovo Nazzareno Marconi –. Lo accompagniamo con la nostra preghiera, sentendoci fortemente impegnati a portare avanti il suo desiderio di una profonda conversione pastorale di tutta la Chiesa, perché le nostre parole e le nostre azioni siano sempre più aderenti al Vangelo, portando al mondo non un messaggio di gioia umana, ma di quella superiore più profonda e più vera “Gioia del Vangelo” di cui siamo tutti costituiti annunciatori dal nostro battesimo".

Un messaggio è arrivato anche da Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, nella cui Diocesi ricadono anche alcuni comuni maceratesi, tra i quali Civitanova. "Il popolo di Dio che è nell’Arcidiocesi di Fermo, è grato al Signore per il dono di Papa Francesco alla Chiesa, in questi ultimi dodici anni – scrive Pennacchio –. Ognuno di noi ha un ricordo che custodisce nel cuore. Rimarrà vivida la testimonianza da persona ammalata che lo ha reso solidale con i sofferenti. Il suo desiderio di rimanere tra la gente fino all’ultimo, fino alla benedizione pasquale di ieri, rimane il suo testamento spirituale soprattutto per tutti i pastori della Chiesa. La Sposa di Cristo, che con Francesco ha ricevuto una formidabile spinta ad uscire da se stessa per annunciare il Vangelo e costruire la pace, farà tesoro del suo magistero perché ogni uomo e ogni donna, i poveri soprattutto, vengano accolti e toccati dalla misericordia di Dio. Il Signore Risorto, culmine della nostra speranza, gli apra le porte della vita eterna".

Cordoglio è stato espresso anche dal mondo della politica e delle istituzioni. "Con immenso dolore – ha scritto il governatore Francesco Acquaroli – apprendo della scomparsa di Papa Francesco, guida spirituale e morale per tutto il mondo. Custodirò per sempre nel cuore l’emozione e l’onore di averlo incontrato insieme ai sindaci nei nostri comuni colpiti dal sisma. Anche in quella occasione il Santo Padre ha condiviso la sua straordinaria umanità, la sua profonda semplicità e il suo autentico amore per chi soffre. La sua testimonianza di fede e speranza e il suo esempio di misericordia rimarranno un faro luminoso nel nostro cammino".

Anche John McCourt, rettore dell’Università di Macerata, ha ricordato Francesco: "Con la sua voce autorevole, mai timorosa di affrontare con chiarezza e coraggio le grandi questioni del nostro tempo – dalla fame e dalla povertà globali ai cambiamenti climatici, dalla giustizia sociale alla condizione dei migranti, dei popoli indigeni e degli emarginati, fino all’instancabile invito alla pace e al dialogo tra i popoli – Papa Francesco ha saputo parlare a credenti e non credenti, ed è spesso riuscito a scuotere le coscienze di tutti".