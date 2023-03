Vela, le ragazze dell’under 15 tra le top in Italia

Si sono difese e anzi hanno ottenuto buoni piazzamenti le giovanissime atlete under 15 dell’associazione Amici della Vela "Mario Jorini" di Porto Recanati, che nei giorni scorsi hanno partecipato alla prima prova nazionale Open Skiff, svolta a Taranto, in Puglia. La migliore di loro è stata Viola Mariani che, su 78 barche provenienti da ogni angolo d’Italia, si è piazzata al tredicesimo posto. Non hanno deluso nemmeno le altre veliste "in erba" e cioè Matilde Belfanti, Nicole Conti e Allegra Mozzoni, che hanno chiuso tra le prime 24 in una competizione molto difficile, sviluppata nell’arco di ben dieci prove. Da segnalare inoltre la prova di Sofia El Sahrawy, al debutto assoluto in una gara ufficiale, giunta al 50esimo posto.

Ma fra due settimane la squadra under 15 tornerà in gioco, con una regata prevista a Palermo. Le giovanissime atlete sono state accompagnate durante lo svolgimento della prima prova nazionale Open Skiff, a Taranto, dal loro allenatore Federico Veneranda, dal direttore sportivo Giuseppina Cicconi, e dal segretario dell’associazione Giovanni "Nanni" Pierini. "Le nostre ragazze hanno dato dimostrazione di essere all’altezza nazionale e di competere ad alto livello con tutte le altre in gara", è stato il commento di Pierini al ritorno.

g. g.