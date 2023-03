Veleni in ateneo La versione del rettore: "Lezioni e cerimonie, mancano gli spazi"

di Chiara Gabrielli "Non c’erano altri spazi idonei per l’inaugurazione dell’anno accademico, lunedì scorso, a parte la cattedrale di San Giovanni, restaurata da poco. Avevamo chiesto ospitalità al Lauro Rossi, ma non era disponibile. È stata una scelta di necessità, è andata così una volta, non ne farei un caso. Certo è che mancano spazi adatti a eventi dell’Università, così come ci sarebbe bisogno di più aule". Il rettore Unimc, John McCourt, desidera mettere la parola ‘fine’ alle polemiche sollevate in questi giorni da più parti – da Officina Universitaria agli esponenti maceratesi di Sinistra Italiana – sulla decisione di organizzare l’apertura del 733esimo anno accademico nella cattedrale (restaurata dopo i danni del sisma e di recente restituita alla comunità), in piazza Vittorio Veneto. I ragazzi di Officina hanno definito irrispettosa la scelta di celebrare in chiesa la cerimonia di una istituzione laica, quale è l’Ateneo, mentre Sinistra Italiana ha posto diversi interrogativi: "È mai possibile che non si sia potuti rivolgere al Comune? È questo che dobbiamo aspettarci da Unimc? Una progressiva vicinanza alle istituzioni della Chiesa? O il problema è stato politico-amministrativo? La giunta di Parcaroli non è riuscita a garantire un luogo per un evento di tale importanza?"....