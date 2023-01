Veltroni: nella Costituzione la forza della vita

di Marco Belardinelli

I giovani e la memoria. Questo il tema preso in considerazione nel Giorno della memoria celebrato ieri all’auditorium Benedetto XIII dall’Anpi Camerino con la co-organizzazione del Comune e dell’Università di Camerino. La celebrazione era rivolta agli alunni della scuola secondaria G. Boccati, dell’Istituto tecnico Antinori, dei licei Varano e dell’Ipsia Pocognoni. Come ospite d’onore presente Walter Veltroni, che oltre a raccontare degli spezzoni di vita delle vittime dell’olocausto, ha presentato il suo nuovo libro sulla costituzione italiana: "La più bella del mondo. La costituzione raccontata a ragazze e ragazzi".

Fanno gli onori il presidente dell’Anpi camerino, Mario Mosciatti, ed il sindaco Roberto Lucarelli, felice di accogliere tanti studenti anche dai comuni limitrofi e che ha sottolineato l’importanza del ricordare "le vittime di quelle atrocità, per far sì che ciò non accada di nuovo". Molto sentito e commosso il racconto del presidente del coordinamento provinciale Anpi Francesco Rocchetti, il quale ha ricordato di come anche nel nostro territorio erano presenti i campi di internamento come quello dell’Abbadia di Fiastra, così come Mosciatti ha confermato del campo di internamento presente alla rocca del Borgia della città ducale nel quale erano ospiti prigionieri provenienti dall’Africa. "Bisogna avere memoria e il coraggio perché ancora oggi c’è chi cerca di discriminare una parte o qualcuno, per religione, etnia o sessualità". Toccanti e pieni di emozione sono state poi le diverse testimonianze che hanno riportato alcune classi degli istituti coinvolti. Dalle musiche del Quartetto per la fine del tempo fino a degli scritti di Edith Bruck o la storia del pianista Wladyslaw Szpilman o il testo di Auschwitz di Francesco Guccini.

Prende poi la parola Veltroni, giornalista, scrittore e regista oltre che politico, iniziando un racconto commovente sulla vita di Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau romano di 92, da cui è tratto il film dello stesso Veltroni "Tutto davanti a questi occhi". La storia di giovane di 14 anni che perde la sorella per l’altruismo della stessa ed il padre che si è lasciato morire, la marcia della morte a cui è sopravvissuto e il tentativo dopo la guerra di ricostruirsi una vita in Congo da dove è stato nuovamente scaciato per altre leggi razziali. "La verità è che la diversità è un bene, pensate che noia se fossimo tutti uguali. I colori del mondo sono quelli dell’arcobaleno", afferma Veltroni che ha poi proceduto con il sindaco Lucarelli a consegnare la costituzione ai diciottenni residenti a Camerino. Un ringraziamento a Daniele Salvi, Mauro Agostini e Roberto Cocco, oltre che al Coomune di Camerino ed Unicam da parte di Mosciatti dell’Anpi per l’iniziativa.