Venanzo Nottolini scomparso dall’ospedale di Civitanova, al setaccio le zone del Castellaro

Civitanova Marche, 5 giugno 2023 – Sono partite le ricerche per ritrovare Venanzo Nottolini, il 65enne civitanovese scomparso mercoledì sera. Un primo sopralluogo lo avevano fatto i vigili del fuoco nei giorni scorsi. L’uomo si era allontanato dal pronto soccorso.

Erano circa le 22 quando il personale dell’ospedale di Civitanova non lo ha più trovato. L’uomo si trovava su una barella, in attesa di essere visitato, e mentre medici e infermieri erano impegnati a seguire anche altri pazienti lui si è allontanato. Ieri pomeriggio è scesa in campo una decina di uomini tra vigili del fuoco di Macerata e Protezione civile di Civitanova. Sul posto anche i carabinieri e l’Associazione nazionale carabinieri.

Le ricerche si sono concentrate nell’area vicino all’ospedale, vicino alla pista ciclabile del Castellaro e nelle zone di campagna. L’unità di comando locale dei vigili del fuoco era il parcheggio del centro di salute mentale dell’ospedale. Le ricerche si sono concentrate sul ritrovamento di alcuni indumenti, avvenuto sul fosso del Castellaro, che non sembrerebbero tuttavia appartenere al 65enne. Nottolini vive in centro, ha diversi problemi di salute e deve assumere dei medicinali ogni giorno, per questo c’è molta preoccupazione, anche per le notti trascorse senza la possibilità di un riparo.