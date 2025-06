Vende accessori per auto. Ma a pagare è solo lui

La vendita online di quattro cerchi in lega finisce con una truffa. La vittima è un giovane maceratese, che senza rendersene conto aveva ricaricato la Postepay del truffatore di turno.

I carabinieri della stazione di Pollenza hanno denunciato un 61enne catanese, domiciliato a Roma, che si è reso responsabile di una truffa perpetrata ai danni di un 22enne, residente a Macerata.

A gennaio scorso il giovane aveva pubblicato sulla piattaforma di vendita online "Subito.it", un annuncio di vendita di quattro cerchi in lega. Era stato contattato poco dopo da un uomo, che si era detto interessato all’acquisto e aveva intavolato le trattative. Poi però il sedicente acquirente avrebbe messo in atto una serie di artifici e raggiri, tipici dei truffatori più esperti, e così era riuscito a convincere il ragazzo ad andare a uno sportello bancomat. A quel punto, seguendo una procedura indicatagli dal truffatore, il 22enne avrebbe dovuto ricevere la somma di 250 euro come accredito e garanzia della compravendita. Tuttavia il malcapitato, una volta eseguita l’operazione, si era accorto di non aver ricevuto un euro, e di avere invece ricaricato una carta Postepay, risultata poi essere intestata al falso acquirente.

Quando si è reso conto di essere stato raggirato, il ragazzo si è rivolto ai carabinieri di Pollenza per segnalare quanto gli era capitato. La denuncia ha permesso ai militari di avviare le indagini telematiche e bancarie e, quindi, di arrivare all’identificazione del truffatore. Il siciliano è stato dunque denunciato per la truffa.