Vende una Mini a un pensionato. Ma l’auto non arriva: a giudizio

Si sarebbe presentato come responsabile per l’importazione di auto dalla Germania e in questo modo, in concorso con un altro uomo, avrebbe convinto un anziano di Corridonia ad acquistare una Mini. Ma dell’auto non ci sarebbe mai stata nessuna traccia. L’altro ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Federico Simonelli, si è svolta la prima udienza del processo che vede imputato per il reato di truffa Marco Orlandi, civitanovese di 46 anni.

Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Lorenzo Pacini, il 46enne e un presunto complice, per il quale si procede separatamente, avrebbero raggirato un anziano di Corridonia. Intenzionata a comprare un’auto di importazione, la vittima avrebbe preso gli accordi iniziali con il presunto venditore, poi gli sarebbe stato presentato il 46enne civitanovese, indicato come la persona responsabile per l’importazione di auto dalla Germania.

In seguito i due uomini, dopo aver conquistato la fiducia dell’anziano di Corridonia, avrebbero proposto diverse offerte di auto fino a quando il pensionato si era deciso per l’acquisto di una Mini Countryman, al prezzo di 22mila euro, oltre alla permuta del suo vecchio veicolo. La vittima aveva sottoscritto il contratto di acquisto dell’auto e, secondo l’accusa, aveva versato anticipatamente al 46enne tutta la somma attraverso un bonifico bancario, eseguito il 20 giugno 2022.

Poco dopo però erano cominciati i problemi: una serie di ritardi e di rinvii continui nella consegna dell’auto, che per qualche motivo ogni volta diverso non arrivava mai. Poi il 46enne si sarebbe anche reso irreperibile. L’anziano a quel punto avrebbe capito di essere stato truffato e così era partita la denuncia. E dopo le indagini il 46enne civitanovese insieme al suo presunto complice sono finiti sotto accusa.

L’altro giorno, nella prima udienza in tribunale a Macerata, l’anziano si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Giandomenico Rossetti. L’imputato, che respinge tutte le accuse, è difeso dall’avvocato Eleonora Verdini.

L’udienza è stata rinviata a marzo, per iniziare a sentire i primi testimoni dell’accusa e chiarire come siano andate le cose sull’acquisto della Mini.

Chiara Marinelli