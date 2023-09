Vendemmia, cala la produzione: "Colpa di maltempo e peronospera"

Tanta pioggia, peronospora e grandine. Una vendemmia complicata quella che i viticoltori maceratesi hanno avviato tra i filari, anche perché il maltempo di inizio estate aveva impedito di intervenire nei campi con i trattamenti per contrastare l’insorgenza del fungo. Poi i chicchi di ghiaccio caduti i primi di agosto; una situazione che Coldiretti aveva subito denunciato chiedendo alla Regione di attivarsi per aiutare le aziende colpite. "Da nord a sud delle Marche – spiega l’associazione – ci si attende una produzione media minore tra il 40 e il 50% rispetto allo scorso anno".

Un quadro comunque ancora da definire all’interno del quale però la qualità del vino si prospetta buona. Nella regione si contano oltre 15mila ettari dedicati e più di duemila aziende vitivinicole; la maggior parte della produzione è dedicata a vini a denominazione di origine che, secondo il report Qualivita Ismea, valgono 106 milioni. Vini apprezzati in tutto il mondo con l’export che l’anno scorso ha raggiunto quota 75,6 milioni di euro, lasciandosi alle spalle il periodo buio dettato dal Covid (+24% sul 2019). Zoomando sugli imprenditori del Maceratese, viene confermato il binomio "minore resa ma buona qualità". "Il problema più grande per noi è stata la peronospora – afferma Leonardo Saputi, vignaiolo responsabile tecnico della Cantina Saputi di Colmurano –, quasi ovunque, e ora i nodi vengono al pettine. La grandine ha colpito il territorio intorno ma noi siamo stati graziati, mentre il fungo ha coinvolto quasi tutti i vigneti (se ne è salvato solo qualcuno di semplice accessibilità in cui è stato possibile entrare per eseguire i trattamenti). Il risultato: una perdita da un minino del 10-20% fino a un massimo del 70-80% (per fortuna solo una minoranza, nei vigneti più scomodi)". La peronospora è una malattia fungina della vite che colpisce gli organi della pianta, compresi i grappoli, con conseguente perdita di produzione. "Questa volta siamo di fronte alla classica vendemmia settembrina degli anni Novanta, con l’uva che tarda a maturare – prosegue Saputi –. Siamo partiti con le uve precoci, come Sauvignon e Chardonnay. Mentre per il nostro must, Ribona, un vitigno tardivo cominceremo dopo metà settembre". Intanto Saputi annuncia una novità su tutte le linee di produzione, l’anticipo generale della vendemmia per avere vini più freschi e meno alcolici: "Puntiamo a vini di pronta beva, con un peso alcolico inferiore, anche per un’attenzione maggiore alla salute". Sul fronte manodopera spiega che, alla luce del calo della resa, quest’anno non serve inserire persone in più. "Comunque, qualora dovesse servire personale – dice –, oltre ai quattro lavoratori storici, avremmo due-tre giovani già pronti". Per Giuseppe Borioni, che ha un’azienda vitivinicola ad Apiro, nella zona del Verdicchio dei Castelli di Jesi, la raccolta risulta "discreta per qualità e quantità", perché l’uva è riuscita a salvarsi da grandine e peronospora.

"Non è piena come nel 2022, che era stata un’annata record, sopra la media ma andiamo avanti – dichiara Borioni –. Per l’80% dei vigneti, anche per tamponare la difficoltà di reperire manodopera nella nostra zona (dove c’è più concorrenza), ricorriamo alla vendemmia meccanizzata in notturna. D’altronde con l’uso delle macchine la qualità aumenta perché, operando di notte, il mosto non si ossida con la luce. Ora speriamo – conclude –, considerando il duro lavoro dei mesi scorsi, di essere ripagati dalla qualità del prodotto, perché il vino sarà buono. Le criticità nel nostro settore, a causa del clima, aumentano ogni anno e diventa sempre più complicato produrre. La copertura assicurativa non basta".

