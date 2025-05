Vendita bluff su internet. Bonifico da 900 euro, ma la fisarmonica non c’è

Vuole acquistare una fisarmonica online, ma finisce vittima di una truffa per la quale un sessantenne è stato denunciato. Nei guai anche due maceratesi, che avevano ordinato e ritirato oltre 200 euro di pesce senza pagare. Si tratta di due delle numerose operazioni che hanno visto impegnati in questi giorni i carabinieri della Compagnia di Macerata.

Nel primo caso i militari della stazione di Treia hanno denunciato un 60enne di Mazara del Vallo, per truffa attraverso l’uso di strumenti informatici. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia di un 65enne del posto, che voleva acquistare una fisarmonica. L’uomo si era imbattuto, effettuando una ricerca su "Subito.it", nell’annuncio di vendita di una fisarmonica con le caratteristiche che cercava. Dopo la contrattazione, il treiese aveva effettuato un bonifico di 900 euro senza mai ricevere lo strumento. Le indagini, tramite l’analisi dei tabulati telefonici e dei flussi bancari, hanno permesso di denunciare il 60enne, intestatario della Postepay destinataria del bonifico.

I carabinieri hanno denunciato anche due maceratesi di 62 e 64 anni per insolvenza fraudolenta, dopo la segnalazione dei titolari di una pescheria all’interno di un supermercato. I due uomini, in compagnia di una terza persona ancora da identificare, avevano ordinato e ritirato in pescheria circa 200 euro di merce senza pagare. Le indagini, eseguite grazie alla videosorveglianza, hanno permesso di arrivare ai responsabili.

Controlli anche sul fronte di alcol e droga: i militari di Montecassiano hanno denunciato una 36enne maceratese, residente a Osimo, per guida in stato di ebbrezza. La donna, fermata nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, è stata sottoposta al test dell’etilometro: è risultata positiva con un tasso alcolemico di quasi cinque volte superiore al limite. Sono scattati il ritiro immediato della patente, la decurtazione di dieci punti e il sequestro dell’auto.

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata hanno, infine, segnalato alla Prefettura due giovani del posto, trovati in centro in possesso di hashish.