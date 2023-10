Vendita moto e ricambi: maxi frode

Moto da enduro e pezzi di ricambio prima acquistati e poi rivenduti all’estero, evadendo però l’Iva per oltre cinque milioni di euro. Il tutto sarebbe stato orchestrato da due imprese che solo sulla carta risultavano all’Hotel House, sotto un prestanome senegalese. E’ la maxi evasione fiscale scoperta e smantellata dai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, guidati da luogotenente Diego Crovace. Le fiamme gialle sono riuscite a portare a termine un’articolata e complessa indagine, coordinata dalla Procura di Ancona, nei confronti di due imprese che vendevano moto "off road", attraverso il mercato elettronico. A finire nei guai un senegalese, residente all’Hotel House e in passato denunciato per contraffazione di capi di abbigliamento, e poi un giovane motociclista italiano e una donna, entrambi residente nella provincia di Ancona. L’operazione è partita quando i militari si sono insospettiti del giro d’affari del senegalese, che arrivava in diversi paesi d’Europa (Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Inghilterra e San Marino). Una volta scattati gli accertamenti, gli investigatori hanno scoperto l’assenza totale di dichiarazioni fiscali, nonché la mancanza dei minimi requisiti imprenditoriali. Ciò ha indotto i finanzieri a ritenere che l’attività commerciale fosse svolta da altre persone. Così sono scattate le indagini tecniche, tramite la localizzazione del cellulare del senegalese e continui pedinamenti, che hanno rivelato che il magazzino e l’ufficio dell’azienda erano situati nella campagna anconetana, gestiti dal motociclista italiano. In breve, è scattata la perquisizione nella struttura e sono stati sequestrati computer e cellulari. Tali dispositivi sono stati analizzati da un consulente tecnico incaricato dalla Procura, raccogliendo diversi elementi probatori. Stando alle indagini, l’impresa avrebbe incasso 10 milioni e 150mila euro, ma evadendo l’Iva per un totale di cinque milioni e 170mila euro. Per questo, tutti e tre sono stati denunciati per reati fiscali, mentre altre otto persone sono state multate perché avevano pagato in contanti con somme superiori alle soglie consentite (in totale 110mila euro). Inoltre grazie all’unità cinofila "Cash dog", specializzata nel rinvenimento di denaro nascosto, è stata sequestrata la somma di 56.905 euro, divisa in mazzette e occultata nell’abitazione del motociclista, in quanto ritenuta parte del guadagno illegittimo.

Giorgio Giannaccini