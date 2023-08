"Venerdì Culturali a Porto Recanati: Swing, Musica e Ballo al Circolo Vela"

Terzo e ultimo appuntamento, stasera, con i "Venerdì Culturali" al Circolo Vela Porto Recanati, situato sul lungomare Primo Maggio. L’incontro è previsto alle 21.30 e si parlerà di "Swing Cocktail-Un pizzico di storia, una dose di musica, una spruzzata di ballo e una goccia di pratica". A fare da relatore sarà Fiammetta Rivabella, insegnante d’inglese di professione ma soprattutto per passione ballerina di swing e anche di lindy hop, il più famoso fra i balli swing. "Fiammetta ci trasporterà alle origini della musica swing e dei balli della ‘Swing Era’ nell’America degli anni’20 e 30 – spiega in un comunicato il Circolo Vela Porto Recanati –. Ci racconterà di New Orleans e Harlem, di quell’esplosione di ritmo nero che affascinò i bianchi, tanto da aver creato un ponte tra le due culture. Ci palerà dei protagonisti di allora e di quelli di oggi: ballerini e musicisti. Fino ad arrivare allo swing dei giorni nostri. E poi con Sabry e Alex, della Sugar Swing, vedremo i primi passi di ballo".