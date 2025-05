Venerdì si parla dell’emergenza lupi

Da specie protetta a emergenza fuori controllo: il lupo torna al centro del dibattito pubblico, e lo fa anche a Recanati. Venerdì alle 20.45, nella Sala del Popolo di Corso Persiani, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per discutere le conseguenze del declassamento della specie, provvedimento atteso entro la settimana che porrà fine al regime di "rigorosa protezione" attivo da decenni.

Negli ultimi anni, il lupo ha riconquistato territori arrivando ben oltre le aree montane. Avvistamenti nei centri urbani, lungo le spiagge o nei cortili privati non sono più eventi eccezionali. Le Marche, secondo i promotori dell’incontro, sono tra le regioni più colpite: seconde a livello nazionale per numero di cani sbranati e, con la provincia di Ancona, sul podio per frequenza di avvistamenti nei centri abitati.

Il caso di Fano, dove nel 2022 un lupo stabilizzatosi in città fu catturato in deroga alle norme, rappresenta un precedente emblematico. Ma perché, si chiedono i promotori, le Regioni non hanno fatto ricorso con maggior decisione a queste possibilità? La risposta, per loro, è da cercare nelle resistenze politiche e nella forza delle lobby ambientaliste, che avrebbero frenato qualsiasi azione di contenimento.

"Il declassamento è un’opportunità – afferma Michele Corti, presidente dell’Associazione per la tutela dell’ambiente e della vita rurali – ma senza una forte pressione sociale e politica da parte dei territori, il rischio è che resti lettera morta". All’incontro parteciperanno esponenti del mondo rurale locale e rappresentanti di comitati provenienti da altre regioni, impegnati nella denuncia della gestione "senza regole" della presenza del lupo.