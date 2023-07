Venerdì un incontro targato Emergency

Un incontro pubblico con Roberto Maccaroni e Michela Paschetto si terrà venerdì 29 luglio alle 19, nella pizzeria Officina in via Valenti. A organizzare l’appuntamento è il gruppo provinciale di Emergency. Maccaroni, infermiere anconetano, ha svolto la sua attività con Emergency in Sierra Leone, Libia, Sudan, Afghanistan e Yemen; da dicembre è sulla Life Support. Michela Paschetto, infermiera piemontese, è clinical director di tutti gli ospedali di Emergency nel mondo. All’incontro, coordinato da Giovanna Ciarlantini, seguirà una cena a sostegno di Emergency. Info e prenotazioni: 335.7282133.