"Venite, adoriamo". Trenta presepi in mostra

Sta suscitando un’intensa ammirazione la mostra dei presepi ("Venite, adoriamo") allestita a Cingoli nella Collegiata di Sant’Esuperanzio, a cura dell’associazione patronale presieduta da Piergiorgio Lancioni. Sono trenta i presepi in esposizione lungo le pareti perimetrali della chiesa, illuminati a tempo con interruttori. Veramente suggestiva l’originalità della rassegna: le creazioni sono state realizzate con i materiali più svariati.

"Ogni anno – spiega Lancioni – costruiamo un nuovo presepe: questo che proponiamo è composto con i contenitori in tetrapak del latte, del vino e dei succhi di frutta. È interamente bianco, in nero abbiamo disegnato porte, finestre e decorazioni". Collaborano alla mostra diversi presepisti. "Ci piace sottolineare che anche quest’anno – precisa Lancioni – abbiamo il piacere di ospitare ambientazioni della natività composte da diversi appassionati. Quasi per un gemellaggio natalizio, da Fermo e Lapedona sono pervenute tre opere, sculture in alabastro, di Domenico Nucci, Natalino Mattieto, Luca e Giuseppe Pieragostini. Noi a Fermo abbiamo portato un presepio in polistirene e pop corn, raffigurante il palazzo comunale di Cingoli". Altre opere in visione sono di Bruna Pediconi (un lavoro in uncinetto), Federico e Nicola Ramazzotti (creazioni con stecche di gelati), Giampaolo Bartolelli (scene natalizie in polistirolo), Paolo Angelelli (miniatura della Collegiata). Un’artistica Natività è stata donata dal comune pesarese di Montefelcino che ha per protettore Sant’Esuperanzio. "Anche quest’anno la nostra iniziativa – conclude Lancioni – per cui preziosa è la collaborazione del giovane cingolano Damiano Filonzi, inserita nel pieghevole curato da Iginio Catini fa parte del circuito "I presepi delle Marche", dedicato all’arte presepiale dell’intera regione". La mostra "Venite, adoriamo" è visitabile a ingresso libero in ogni giorno, dalle 9 alle 19: resterà aperta fino al 24 gennaio, ricorrenza liturgica di Sant’Esuperanzio patrono di Cingoli.