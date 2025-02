Vent’anni di attività. Festa a La botte gaia: "Passione e sacrifici"

Soffio su venti candeline per l’enoteca "La botte gaia" in piazza Mazzini, traguardo festeggiato ieri con brindisi tra amici e clienti fidati. Un lungo periodo di storia del locale affiancata dall’evoluzione della città stessa, come racconta la titolare Silvia Faraoni. "L’idea del locale è stata di mio fratello Giovanni, che portava avanti l’omonimo bar di famiglia in piazza della Libertà – spiega Faraoni –; nel 2005 abbiamo aperto le porte dei questa enoteca, da subito casa di vini, liquori e distillati marchigiani, italiani e francesi che Giovanni conosceva, essendone grande appassionato, e che non erano ancora nell’uso comune. Il giorno dell’inaugurazione ero molto emozionata, a poco a poco abbiamo scoperto le meraviglie che questa piazza poteva offrire, come la vicinanza con lo Sferisterio".

Anni trascorsi tra passione e sacrificio, accostando il duro lavoro alla tanta soddisfazione e all’amore ricevuto da clienti ormai affezionati. "Vent’anni sono volati con grande soddisfazione - continua Faraoni -, ma anche con tanto sacrificio perché non ho mai avuto un giorno di riposo fisso e non ho mai chiuso. Il posto è intimo, non ho mai pensato di spostarmi e allargarmi, mi sono sempre accontentata delle possibilità e delle persone che ci vengono a trovare. In questo luogo si sono creati bei legami, ho visto persone conoscersi e decidere di stare insieme, o separarsi, tutto fra queste mura. È la dimostrazione che moltissimi ci sono dall’inizio, perché la clientela va coltivata nel tempo e mai abbandonata. Allo stesso modo abbiamo visto cambiare la città e i suoi eventi".

Dietro il bancone anche il figlio Edoardo, pronto ad aiutare la conduzione dell’enoteca. "È un lavoro stimolante e mi piace trascorrere del tempo nel locale – dice –. L’impegno aumenta ancora di più nel periodo estivo con gli eventi allo Sferisterio che portano un notevole giro di persone: in quei mesi mettiamo anche i tavoli all’esterno e sfruttiamo lo spazio in maniera maggiore e diversa. D’inverno, invece, è tutto concentrato all’interno".