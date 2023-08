Vent’anni di Montelago "Novemila biglietti esauriti in prevendita, sarà un evento green"

di Paola Pagnanelli

"Per me è stato come un fratellino, all’inizio scalmanato, ora più elegante. Ma resta sempre una grande festa per tutti". Il Montelago Celtic Festival festeggia l’edizione numero venti e il 34enne Michele Serafini, figlio di Maurizio, uno dei fondatori con il socio Luciano Monceri, ci lavora praticamente da sempre. Nel 2019 è diventato direttore artistico della manifestazione che si terrà a Taverne di Serravalle da giovedì a domenica.

Serafini, lei è cresciuto con Montelago, prima ospitato nella piana omonima, e il festival è cresciuto con lei.

"È un bell’anniversario. Io ci ho sempre lavorato con tanti altri, ci vogliono almeno una trentina di persone qui. Venti anni fa era una festa più selvaggia, poi sono cambiati i tempi. Soprattutto dopo i fatti di Torino e Corinaldo si sono strette le maglie, anche giustamente".

L’organizzazione deve essere complessa.

"Non c’è una normativa per i festival all’aperto, e così si fa come quando si gioca a bocce: usiamo le norme che si avvicinano di più. Con un festival su 54 ettari di terreno l’organizzazione è impegnativa. L’anno scorso ci hanno chiesto di illuminare le strade tra le tende, nei dieci ettari di campeggio. Abbiamo calcolato che ci volevano 54 torri faro, che non ci sono neanche mettendo insieme quelle delle protezioni civili di Marche, Umbria e Lazio. Allora abbiamo pensato a una palificazione, come in città: abbiamo messo 300 pali e quattro chilometri di lampadine a led con Rema Tarlazzi, abbiamo studiato come fare con iGuzzini e alla fine è venuta fuori una cosa spettacolare. Da un’esigenza di sicurezza è nato un elemento estetico. Tenere insieme tutti i pezzi, in un Comune con 700 abitanti, è difficile. Serravalle si sta dimostrando coriaceo nella capacità di supportarci, poi collaborano la protezione civile e le singole imprese locali. Sono due settimane che dormiamo qui con quattro terne e tre escavatori messi a disposizione dalle ditte della zona".

Quante persone lavorano al festival?

"Oltre 700 lavoratori, ma con la gastronomia e chi arriva da fuori arriviamo a duemila persone".

E quante persone richiama Montelago?

"L’anno scorso abbiamo venduto 14.500 biglietti. Quest’anno abbiamo già esaurito i 9mila in prevendita, gli altri saranno venduti nella biglietteria del festival. Chi viene apprezza anche lo spazio e non vogliamo intasarlo. Abbiamo aumentato i servizi, ci sono più docce e più bagni. Grazie alla prevendita calibriamo meglio l’assistenza".

Di questi venti anni, ne ricorda uno in particolare?

"L’anno scorso è stata una liberazione, un festival bellissimo dopo due anni di Covid. Però ricordo anche l’edizione 2017: siamo partiti con condizioni meteo avverse, invece si è creata un’atmosfera magica con i nuvoloni, e le temperature non estive".

Dopo 20 anni cosa la spaventa?

"Forse la stanchezza del tempo che passa. Ogni anno dobbiamo mettere persone nuove che ci danno una mano, abbiamo bisogno di più personale e più attrezzature, e questa è una preoccupazione, ma anche una bella sfida. Quest’anno poi siamo molto contenti di essere il primo festival outdoor nelle Marche con la certificazione di "Ecoevento" di Legambiente, con la finale di Coppa Italia, il Rof e Umbria Jazz. Usiamo biodegradabile per tutto, non abbiamo vetro né plastica, l’acqua viene dalle casette di una ditta di Udine ed è gratis. Con Pefc Italia abbiamo anche la filiera del bosco per il legno delle scenografie, che viene dai tagli di diradamento programmato delle pinete".

Se pensa a un’immagine di questi 20 anni di festival, cosa le viene in mente?

"Nel 2017, un mezzo di Macerata soccorso rimase impantanato nel fango. Lo liberammo a fatica, nel terreno rimase un solco profondo 80 centimetri, che con la pioggia si riempì di acqua. Recintammo tutto per evitare che la gente ci cadesse, poi ci trovammo un bambino di 7 anni, tutto contento di stare a mollo nella pozzanghera". Il festival è così: musica celtica di livello altissimo, laboratori, incontri con gli scrittori, uomini in kilt e bambini che giocano, "e ormai finisce che l’anno dopo i genitori tornano perché costretti dai figli".