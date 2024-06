Ventenne aggredito e picchiato da tre uomini

Prima un 20enne ha avuto un acceso battibecco con tre persone in piazzetta delle Erbe a Porto Recanati, ma poco dopo quel gruppetto lo ha inseguito e aggredito alle spalle sul lungomare Lepanto, prendendolo ripetutamente a calci e pugni. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri e gli operatori del 118, e quest’ultimi lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Civitanova. Vittima del pestaggio un ragazzo albanese, residente a Loreto, che di notte presta servizio come guardia giurata per gli chalet del lungomare di Porto Recanati. I fatti sono successi giovedì sera, attorno alle 23.45. Stando a una prima ricostruzione, a quell’ora il 20enne stava lavorando e si apprestava a fare il giro di controllo lungo gli stabilimenti balneari. Ma a un certo punto è passato nei dintorni di piazzetta delle Erbe e proprio lì avrebbe litigato con tre giovani, prendendosi a male parole. Dopodiché il 20enne si è allontanato e ha ripreso a controllare gli chalet del lungomare Lepanto, finché è avvenuto il fattaccio. Infatti, i tre lo avrebbero pedinato per un po’ di tempo e, una volta raggiunto, lo hanno preso per le spalle buttandolo a terra. Lo hanno riempito di cazzotti e botte, colpendolo a più riprese in testa e sul viso. Una volta consumata la loro vendetta, i tre balordi hanno tagliato la corda tra i vicoli del centro. Ad arrivare una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova e l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. Il 20enne aveva diverse escoriazioni sul corpo e il volto tumefatto, oltre a un brutto trauma cranico. Per questo, è stato caricato e portato dritto al pronto soccorso di Civitanova. Da indiscrezioni, i militari dell’Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza che avrebbero ripreso tre persone sui trent’anni, già note alle forze dell’ordine.

E c’è dell’altro. Giovedì mattina, durante il mercato settimanale, delle borseggiatrici (probabilmente di etnia rom) hanno approfittato del viavai di gente sul lungomare per rubare diversi portafogli ai passanti. Tutti episodi che sono stati segnalati ai carabinieri della caserma di Porto Recanati.

Ma intanto sale la preoccupazione in città per questa recente escalation di violenza, visto che lo scorso weekend un ragazzo (appena maggiorenne) era stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di circa 20 giovani, mentre si trovava con gli amici nel centro cittadino.