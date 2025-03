Ventenne sbanda ed esce di strada con l’auto. Nel sangue aveva alcol e cocaina: denunciato

Un ventenne di Tolentino esce di strada con l’auto, e viene trovato al volante con un tasso alcolemico quasi tre volte sopra il limite consentito e positivo alla cocaina. Oltre al ritiro della patente, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica. Nella notte tra martedì e ieri il giovane tolentinate ha perso il controllo della propria auto uscendo fuori dalla carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o persone. A seguito dell’incidente, è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. I militari intervenuti sul posto hanno richiesto al personale sanitario anche gli accertamenti tossicologici, dai quali è emerso che il ventenne aveva un tasso di alcolemia pari a 1,37 g/l, ben oltre il limite consentito (che è 0,50); inoltre l’automobilista è risultato positivo alla cocaina con un valore superiore a mille ng/ml. Nei confronti del giovane sono scattati il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia per le violazioni accertate. Continua il giro di vite, in un’ottica di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e all’alcol, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.