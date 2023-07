Venti anni di Bandiera Blu per gli operatori

di Barbara Palombi

Civitanova conquista la ventesima bandiera blu. Il riconoscimento assegnato dalla Fondazione Fee Italia (Foundation for enviroronmental education) è stato consegnato alle autorità e alle attività turistiche durante la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio al Club Vela di Civitanova. La manifestazione, presentata dal conduttore fermano Michele Gallucci, si è aperta con l’esibizione del corpo bandistico della città che ha suonato l’inno di Mameli. "Ringrazio tutti i presenti e le autorità civili e militari – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Festeggiamo un traguardo importante rappresentato dell’assegnazione della ventesima bandiera blu consecutiva. È un risultato straordinario che non è semplice ottenere ed è un merito che tutta la città ha raggiunto. Questi 20 anni sono, per noi, un punto di partenza che ci spinge a dare sempre di più". "Parlare di sostenibilità e accessibilità – prosegue l’assessore al Turismo Manola Gironacci – ha dato i suoi frutti. È un lungo percorso ricco di sfide e impegni. Come amministrazione abbiamo una doppia responsabilità, sia per il territorio che per la nostra città, perché vogliamo offrire la miglior qualità di vita ai nostri cittadini e turisti". Presente anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: "La bandiera blu rappresenta un risultato di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi". "Un obiettivo importante – conclude Luca Buldorini, vice presidente della provincia di Macerata – per l’intera provincia che si è dimostrata all’altezza di sostenere le sfide e vincerle in termini di sostenibilità. Manterremo questo impegno nel tempo per portare Civitanova a diventare la vera vetrina della provincia". Presenti le più alte cariche civili e militari del territorio che hanno ritirato la bandiera blu. Tanti gli appuntamenti che, anche oggi, accompagneranno i festeggiamenti: si parte alle 10 in piazza XX Settembre e alle 11.15 in piazza della Libertà a Civitanova Alta, con l’esposizione di auto d’epoca con la sfilata di 30 modelli di autovetture originali. Stasera invece gran finale con Civitanova Danza in trasferta a villa Vitali a Fermo.