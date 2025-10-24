"Venti anni di lavori da pagare per il parco dei laghetti"

"A questo punto non mi interessa chi acquisti l’area del parco dei laghetti, che sia un ente pubblico o che sia un privato, ma quello che io pretendo, ed è un mio diritto, è che devono pagarmi tutte le opere fatte in questi ultimi anni. E l’importo totale è di gran lunga superiore al valore di acquisto dell’area". A dirlo è il vivaista Giuseppe Capozucca, che nel 2002 è stato il fautore del progetto del parco dei laghetti a Porto Potenza, e ancora oggi cura la manutenzione e svolge il ruolo di custode dell’area verde. Le sue parole arrivano in vista del 31 ottobre, data in cui è stata fissata la sesta asta per vendere il parco dei laghetti. Il prezzo base è stato ridotto in tribunale a 450mila euro.

"Da qualche tempo si sta riaccendendo il dibattito sul futuro del parco dei laghetti e devo ammettere che questa cosa non mi dispiace – dichiara Capozucca –, perché si sta dando riscontro al lavoro che ho fatto su quell’area disastrata, trasformandola in 23 anni in uno spazio verde che da altri è definito un parco gioiello. Negli anni Sessanta quell’area era diventata una discarica abusiva, a cielo a perto, ma nel 2002 cominciai il progetto di recupero. Per questo ho effettuato diversi lavori: il livellamento del terreno, la realizzazione di impianti e piste ciclabili e anche la messa a dimora di circa 20mila piante, con la perizia di un agronomo. Voglio precisare all’amministrazione comunale e alle forze di opposizione – aggiunge ancora Capozzucca –, che questo parco l’ho realizzato in cambio della cubatura prevista dal piano regolatore tuttora in essere. Ora mi chiedo se coloro che fanno commenti sopra le righe sono a conoscenza di ciò, oppure se parlano solo per fare pura polemica".

E così la questione delle spese accumulate per i lavori si aggiunge nella controversa vicenda dei laghetti, sulla quale a fine mese potrebbe esserci qualche possibile sviluppo.

g. g.