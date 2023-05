Venti cantine immerse nell’arte per due giorni al Cosmopolitan

Venti cantine delle Marche riunite nella sala congressi dell’hotel Cosmopolitan nella due giorni di ‘Artevinando’, la manifestazione, giunta alla sua nona edizione, presentata ieri mattina a palazzo Sforza dai suoi organizzatori. Il presidente dell’associazione ‘Di arte in vino’ Marino Calvigioni e il vice Fabio Conti hanno illustrato un programma che avrà inizio con la presentazione di sabato (alle 16) introdotta dal giornalista Tiziano Zengarini, e che terminerà alle 20.30 di domenica. Nel mezzo, le venti etichette delle Marche da sorseggiare accompagnate a pasta e carne proveniente da altrettante realtà del territorio, attorno alle opere dell’artista civitanovese Daniele Cristallini. "Un’iniziativa originale e un’opportunità che cogliamo con piacere – ha commentato l’assessore al Turismo e spettacolo Manola Gironacci –, in un momento in cui il vino marchigiano viene preso in forte considerazione in tutta Italia". Pagando dodici euro, l’utente riceverà un bicchiere con il quale avrà a disposizione un assaggio di cibo e potrà degustare tutto il vino che vorrà. "Siamo nati nel 2015 – ha ricordato Calvigioni –, ora con impegno e sacrificio eccoci alla nona edizione. Noi siamo un’associazione di volontariato, chiaramente ringraziamo tutti gli enti e le aziende che ci hanno dato una mano". Gli appuntamenti con il vino e i convegni proseguiranno con ‘Enosophia-I giorni del Bacci’, a Sant’Elpidio a Mare i prossimi 23, 24, 25 giugno e 7 luglio. Alla presentazione di ieri, partecipi anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il suo omologo elpidiense Alessio Pignotti e il consigliere Gianluca Crocetti. "Questa due giorni – le parole di Pignotti – deve essere da esempio per iniziative congiunte". ‘Artevinando’ vede il patrocinio di diversi enti pubblici e privati tra cui il Comune di Civitanova. Sarà accessibile dalle 16 alle 20.30.

Francesco Rossetti