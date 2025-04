Venti milioni di guadagni nascosti al fisco

Una società del settore agricolo di Porto Recanati è finita nel mirino della Guardia di finanza, perché sono venuti fuori oltre 20 milioni di ricavi non dichiarati. L’operazione è stata avviata nei mesi scorsi e rientra nel monitoraggio delle imprese industriali operanti nel territorio della nostra provincia.

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, agli ordini del sottotenente Fabrizio Cori Carlitto, si sono accorti che una società del settore agricolo del posto aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive. E ciò era avvenuto nonostante la ditta in questione avesse conseguito dei ricavi considerevoli. Sulla scorta degli elementi raccolti, le fiamme gialle hanno dato avvio a un’intensa attività di verifica fiscale con l’obiettivo di ricostruire la reale posizione di quella società. Per questo, i finanzieri hanno acquisito ed esaminato tutta la documentazione amministrativo-contabile e fiscale riconducibile all’attività portorecanatese.

I loro accertamenti si sono conclusi con la constatazione dell’omessa dichiarazione di ricavi per un totale di poco superiore ai 20 milioni di euro. A quel punto l’amministratore della società agricola ha deciso di aderire al processo verbale di constatazione, avendo riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Guardia di finanza. Nello specifico l’adesione al processo verbale di constatazione è una procedura, ammessa dalla legge, che serve per favorire la collaborazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti. E soprattutto dà la possibilità a quest’ultimi di riconoscere la bontà dell’azione amministrativa, evitando ulteriori contenziosi e ricevendo dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni previste dalla normativa. La Guardia di finanza sottolinea che questa azione di servizio contribuisce a salvaguardare il tessuto produttivo italiano, prevenendo ulteriori illeciti fiscali e stimolando i contribuenti a comportamenti virtuosi. Tra questi c’è anche la possibilità di avvalersi delle apposite procedure normativamente che servono a regolarizzare i propri errori o le proprie omissioni, adempiendo successivamente in maniera corretta e completa agli obblighi fiscali.

Giorgio Giannaccini