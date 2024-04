"Venti milioni di opere pubbliche senza mettere mano alle tasche dei cittadini"

"Stiamo portando avanti un piano di opere pubbliche di circa 20 milioni di euro, quasi completamente finanziato da fonti esterne, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini". Lo dice il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli, assieme alla maggioranza consiliare, replicando alle critiche dell’opposizione avanzate durante l’ultimo Consiglio comunale, in particolare sulla scuola media. A tal proposito, in una nota, il primo cittadino spiega che "entro la metà di aprile sarà riaffidata la revisione del progetto iniziale e ad ottobre ripartiranno i lavori". Poi aggiunge: "Il nuovo progetto deve essere necessariamente ridimensionato per un duplice motivo: rapportare l’opera alle reali necessità del paese e renderla sostenibile finanziariamente al fine di non ricorrere a mutui eccessivi". Per quanto riguarda invece l’incarico per la progettazione, il sindaco Santinelli dice che questo "è stato sì affidato dalla nostra Amministrazione, ma è vero anche che le modalità di selezione del progettista (cioè il ‘bando di progettazione’ in forma anonima) erano state fissate dall’Amministrazione Luciani". Quindi specifica che, "data la lungaggine dei tempi", per non perdere il finanziamento di 3 milioni di euro, "siamo stati costretti a ricorrere alla tipologia del massimo ribasso, la procedura più rapida. Il peccato quindi è all’origine.". La maggioranza e il sindaco, poi, danno una stoccata all’ex sindaco Luciani, che – si legge nella loro nota – ha annunciato il primo aprile, come pesce d’aprile, le dimissioni dell’attuale sindaco Santinelli, il quale è stato subissato da sms e chiamate da cittadini preoccupati. Uno ‘scherzo’ di cattivo gusto che evidenzia il loro ‘giocare’ sui media piuttosto che lavorare". Infine, la maggioranza replica al capogruppo di opposizione Matteucci, il quale "ha evidenziato con falso spirito di collaborazione che, se non viene rispettato il principio del Dnsh (il quale prevede di non arrecare un danno significativo all’ambiente) nella costruzione del marciapiedi verso il cimitero, potremmo perdere il finanziamento del Pnrr. Vorrei rassicurare i concittadini – conclude Santinelli –: i nostri tecnici sono qualificati e competenti, abbiamo fiducia nel loro lavoro".