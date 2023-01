Venti personaggi, gli Oscar del Carlino

1 Le interviste

Con Giovanni Pagliari, allenatore ed ex calciatore, proseguono le interviste ai venti personaggi in corsa per il "Maceratese dell’anno". L’iniziativa del Carlino vuole premiare le persone che nel 2022 hanno tenuto alto il nome

della provincia in vari settori. Per votare il

vostro personaggio preferito c’è tempo fino al 28 febbraio, compilando il coupon che verrà pubblicato dal martedì alla domenica sull’edizione cartacea

del giornale

2 I nomi in lizza

Questi i venti personaggi proposti dal Carlino: Gaetano Angeletti, Mauro Antonini, Caterina Bonfigli, Alberto Cambio,

padre Stefano, Camerlengo, Andrea Cingolani, Sofia Cingolani

Thomas Crucianelli, Silvia Emiliani, Tullia Leoni, Gabriella Winni Mazzoli, Gianpaolo Paciaroni, Giovanni Pagliari, Nicola Pigini, Adua Rossi, don Sandro Salvucci, Riccardo Sbaffi, Luca Severini, suor Maria Chiara Tani, Ermanno Zamponi