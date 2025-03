Venti posti letto ancora vuoti nella Rsa

Sono ancora 20 su 40 i posti-letto occupati alla Rsa di via XX settembre a Recanati anche se di pazienti in lista di attesa ce ne sarebbero eccome. Il problema per l’Azienda Sanitaria di Macerata, che gestisce l’importante servizio residenziale per non autosufficienti, è sia di natura economica (gestione oggi affidata alla cooperativa "Assistenza 2000" con sede ad Ascoli per un importo complessivo per quattro anni di 10.750.045,64 euro iva esclusa) che di fruibilità del secondo piano della struttura ad oggi incomprensibilmente chiusa.

Si è ipotizzata più volte anche la possibilità di trasferire il servizio all’interno dell’ospedale "Santa Lucia", specie ora che entro l’anno si spera possano essere completati i lavori per la nuova casa di comunità, che nasce sulle ceneri della vecchia sede della direzione sanitaria. La casa di comunità, infatti, s’inserisce in un piano di potenziamento della sanità di prossimità, volto a rafforzare i servizi sanitari sul territorio per evitare il congestionamento degli ospedali maggiori e garantire un servizio continuativo a Recanati e nelle zone limitrofe.

Di spazio ce ne sarebbe a sufficienza, ma resta il nodo della definizione dei rapporti fra l’Asur e la Fondazione Ircer, proprietaria dell’immobile di via XX settembre che oggi ospita la struttura riabilitativa. È da sottolineare anche che l’eventuale trasloco della Rsa potrebbe permettere l’ampliamento della casa di riposo anche qui per dare una risposta alle tante richieste in lista d’attesa. In attesa, però, del trasloco la Fondazione Ircer aveva chiesto da tempo alla Regione di poter utilizzare il piano vuoto della Rsa per ampliare la casa protetta considerate le tante domande.

Intanto il direttore dell’azienda, Alessandro Marini, in questi giorni ha provveduto a rinegoziare i costi del servizio su istanza della cooperativa, la "Assistenza 2000" di Ascoli, che gestisce l’attività dall’agosto 2023. Il contratto di appalto di gestione della struttura residenziale assistenziale (Rsa) prevede la clausola della revisione della tariffa giornaliera/posto letto, aggiudicata a 102,08 euro (oltre Iva), in caso di rinnovi contrattuali per il personale, cosa che è avvenuta nel gennaio di un anno fa. I nuovi importi tariffari, quindi, prevedono per il 2025 l’importo di 110,65 euro al giorno per letto che dall’ottobre prossimo saranno ulteriormente aumentati a 112,23.