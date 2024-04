Venti scorci della città immortalati da Fresegna e Guazzaroni

Uno sguardo diverso su Recanati lo propone domani alle ore 18 la "Piccola Libreria delle Marche", in piazza G. Leopardi grazie al lavoro "Recanati – Venti scorci della città" (Giaconi Editore) degli artisti Salvio Fresegna e Aurora Guazzaroni. "Il primo giorno che sono venuto a scattare, ho riposto la mia macchina fotografica e mi sono perso per le vie di Recanati" confessa Fresegna, il fotografo, che ha lavorato per questo racconto per immagini di alcuni scorci del centro storico recanatese. "In questo repertorio di immagini - spiega l’editore Giaconi - molti potranno riconoscere luoghi cari, altri penseranno che si poteva aggiungere qualche scatto in più. La verità è che non basterebbero mille fotografie per raccontare il fitto intreccio architettonico di Recanati. Le composizioni urbane, ritratte con un gioco equilibrato di luci ed ombre, sono raccolte in una serie di venti immagini per offrire al lettore un nuovo percorso di osservazione del territorio. Lo sguardo proposto è quello dell’ospite che si perde per le viuzze del centro, benevolmente distratto dalla vista della torre campanaria che si erge dietro le case". Fresegna è un giovane professionista di Osimo che si è fatto le ossa come assistente per il fotografo d’architettura Matteo Natalucci. L’anno scorso ha pubblicato, nel primo volume di Cultura Partenopea, una serie di polaroid che raccontano i festeggiamenti del terzo scudetto calcistico del Napoli. Aurora Guazzaroni, laureata in grafica d’arte per l’editoria, lavora come grafica editoriale ed illustratrice. Per le sue illustrazioni realizza incisioni utilizzando la tecnica xilografica.