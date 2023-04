Venticinque aprile: le celebrazioni al via alle 10

Martedì, anche a Potenza Picena si celebrerà la festa della Liberazione. Si inizierà alle 10 con la deposizione della corona di alloro alla stele di piazza Matteotti, in commemorazione degli otto caduti civili nel 1944. Poi, saranno deposti un mazzo di fiori sulle vie intitolate ai partigiani Mariano Cutini e Mariano Scipioni e un’altra corona al monumento dei caduti in piazza Douhet: lì seguirà l’intervento del sindaco Tartabini e del presidente dell’Anpi Manzi. Alle 15 partirà "Il cammino della memoria", un percorso a tappe per raccontare la resistenza, curato dalla scuola media di Porto Potenza.