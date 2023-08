Ventilatori e acqua agli anziani Il nuovo regalo del Rotary Club

Ventilatori e forniture d’acqua, per gli anziani alle prese con il caldo pesante di questi giorni. È l’ultima iniziativa del Rotary di Macerata. Il Club, presieduto dall’avvocato Aldo Alessandrini, ha da sempre un’attenzione speciale per la terza età, ad esempio con il progetto dell’Università per tutte le età, e con molte altre iniziative con Villa Cozza. Ma il club ha anche da sempre una progettualità sull’acqua, per educare a un uso corretto di questa risorsa. Unendo questi due punti fermi, questo mese il Rotary Macerata ha dato vita a un progetto volto a contrastare le ondate di calore, molto dannose soprattutto per gli anziani, con la donazione a persone fragili e bisognose di alcuni ventilatori e una fornitura di acqua minerale liscia e gassata a domicilio tramite la operosità della Croce Verde di Macerata. A ognuna delle venti famiglie selezionate sono stati consegnati un ventilatore e un cartone di acqua minerale. La donazione aspira ad attuare anche un cambio di mentalità, aiutando a ricordare di bere a sufficienza, di assumere frequentemente frutta e verdura, di vestirsi con abiti leggeri e traspiranti e di prendere misure preventive in tempo utile per non andare incontro alla disidratazione.

re. ma.