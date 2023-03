Ventilazione meccanica in due scuole

Conclusi i lavori del secondo stralcio per l’installazione della Ventilazione meccanica controllata nella scuola primaria "Olimpia" e la scuola dell’infanzia "Mamma Vanessa" a Montefano. I lavori sono stati realizzati grazie a un secondo finanziamento di 48milaeuro erogato dalla Regione oltre al fondo di 24mila già concesso i cui lavori si sono conclusi l’anno scorso. Il secondo stralcio ha consentito di completare l’installazione di macchine Vmc in tutte le aule della primaria e della scuola dell’Infanzia, garantendo a tutti i bambini un’aria più pulita e efficientando i consumi dei due plessi scolastici. Il progetto – in virtù delle positive esperienze maturate dai Comuni già oggetto della prima tranche di finanziamento da parte della Regione e dello studio condotto dalla Fondazione "David Hume" in collaborazione con la stessa – promette di abbattere per più dell’80% il rischio di infezione da Covid-19 e da altri virus influenzali. L’installazione degli impianti consentirà di migliorare la qualità dell’aria nelle aule, limitare la dispersione di calore, contenere il rumore, abbassare il consumo energetico e ridurre significativamente l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti come pollini, polveri, insetti e aria calda nei mesi primaverili.

Antonio Tubaldi