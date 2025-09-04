"Ventimila euro per la festa?. Tanto denaro"

"Abbiamo presentato un progetto per tutta Macerata, ma non ci hanno risposto. L’amministrazione comunale valuti seriamente le proposte, senza distinzioni di colore politico". L’associazione commercianti Macerata, presieduta da Paolo Perini (che è anche candidato alle elezioni regionali con Noi Moderati), interviene sulla "bagarre" relativa al finanziamento da 20mila euro che il sindaco Sandro Parcaroli ha chiesto alla Regione per il finanziamento della festa dei commercianti del centro storico. Sulla questione era già intervenuto Andrea Perticarari (Pd), definendo "vegognosa" la vicenda. L’Acm dal canto suo afferma che "si tratta di tanto denaro pubblico destinato a un unico progetto. Abbiamo inviato all’amministrazione una nostra proposta di progetto completa di programma e preventivo per le spese, interessante per tutta la città. Non abbiamo avuto risposta. Non è questa la sede per decidere se il progetto dell’associazione commerciati centro storico sia valido o meno, ma ci sono centinaia di associazioni che fanno richieste, e vengono destinate loro cifre che nemmeno riescono a coprire le spese di base", scrive l’Acm. Viene precisato comunque che "speriamo questi soldi arrivino, ma sarebbe un piacere che l’amministrazione considerasse anche il nostro progetto, che non è solo per il centro storico ma per la città intera. Gli sforzi per noi sono collettivi. Il nostro fine è migliorare la città, cosa che sta ovviamente a cuore a tutti i commercianti e, a caduta, ai cittadini stessi e alle famiglie – chiude la nota di Perini (foto) –, ci auguriamo dunque che l’amministrazione, sia dal lato dell’opposizione che da quello della maggioranza, faccia una valutazione seria per tutta Macerata, senza distinzione di colori o ideologie".