Ventimila euro per la festa: "Sono soldi della Regione"

"Il progetto dei commercianti del centro storico è stato finanziato dalla Regione, io mi sono sempre speso per tutti. Gli uffici stanno valutando le congruità della spesa, il Comune non mette un euro". Il sindaco Sandro Parcaroli risponde all’interrogazione del consigliere del Pd Andrea Perticarari rispetto ai 20mila euro che sarebbero stati versati, dalla Regione, per la festa dell’associazione commercianti centro storico. In un documento Perticarari chiedeva chiarimenti sulla lettera, inviata da Parcaroli al presidente della Regione Francesco Acquaroli, in cui il sindaco chiede "un sostegno all’iniziativa con un contributo che possa finanziare parte delle spese per la festa, organizzata tra Comune, Pro loco e associazione. La festa sarebbe dovuta essere 4 e 5 ottobre, con un dj set il primo giorno e mercatini, workshop ed esibizioni il secondo, per un evento adatto alle famiglie". La Regione autorizza la spesa di 20mila euro come contributo per "promozione del commercio locale", ma chiedendo di "consegnare entro fine settembre una richiesta corredata da un programma dettagliato e un quadro delle spese", a seguito del quale i soldi sarebbero arrivati. Perticarari chiede quindi al sindaco, al 2 luglio, data della lettera di Parcaroli, "quale preventivi e documenti ci fossero in Comune per quantificare le spese, perché la festa era stata anticipata e soprattutto perché l’iniziativa non abbia ancora una campagna promozionale, specie in rapporto all’ingente spesa, e perché Parcaroli si è speso personalmente senza passare attraverso i canali istituzionali per reperire fondi". Parcaroli asserisce che "il progetto è stato presentato in Regione dagli organizzatori, gli uffici stanno valutando le spese. L’iniziativa era in programma per il 20 settembre. A me risulta che 20mila euro non bastino, ma i fondi sono regionali, il Comune non spende nulla. In cinque anni mi sono adoperato sempre per tutti. Il progetto è stato presentato dai commercianti, io non ne ero a conoscenza, quando l’ho saputo ho scritto la lettera per reperire i fondi. Sono stato sempre trasparente con tutti", evidenzia infervorato il sindaco, che riferisce poi dei fondi spesi dal Comune per le associazioni e le iniziative degli ultimi anni. "Se mi viene proposto di chiedere soldi alla Regione lo faccio, sono il sindaco di tutti, non faccio distinzioni", asserisce. "Quando le verranno chieste cifre come questa da altre associazioni come dirà di no?", chiede Perticarari nella replica. Parcaroli evidenzia poi che "il progetto sarà rendicontato, in giunta lo analizzeremo".