Ventiquattro premi e menzioni per i giovani

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne Giulietta Bascioni Brattini e Roberto Giannoni, in sostituzione del presidente Lions Host Franco Santini, hanno premiato – con buoni libro – i ragazzi vincitori del concorso "Un Poster per la Pace". Tema: "Osate sognare". Le insegnanti protagoniste del progetto sono state le professoresse Manuela Cerolini e Michela Petterossi per l’"Annibal Caro", mentre per la "Mestica" le colleghe Alice Alessandrini e Biancamaria Eleuteri. La riflessione proposta ai ragazzi: "Come il sogno di un mondo pacifico si possa trasformare individualmente in un percorso concreto". Grazie a un lavoro interdisciplinare sono stati preparati interessanti elaborati scritti, multimediali e grafici, esposti nella biblioteca comunale "Zavatti".

Coinvolti nell’iniziativa ben 230 alunni delle classi seconde della media "Annibal Caro", sensibilizzati dal Lions Club Cluana Civitanova (presidente Bascioni), e della "Mestica" per il Lions Club Civitanova Host, presieduto da Santini. Questi gli alunni vincitori dell’Annibal Caro: prima Michelle Morbiducci (2ªD); seconda Aurora Cardinali (2ªA); terza Viola Cognigni (2ªC). Menzione speciale: Elisa Alpini e Leonardo Latini (2ªA); Sofia Benedetti e Doha M’Harrak (2ªB); Maria Pizzarulli e Chiara Torresi (2ªC); Federica Mazzulla e Dalila Piastrellini (2ªD); Emma Chiaramoni e Allegra Boldrini (2ªE). Alunni vincitori della Mestica: prima Lucilla Bergamaschi (2ªA); seconda Michela Zhou (2ªB); terza Maikol Santoro (2ªD). Menzione speciale: Zahid Abeeha e Veronica Bindelli (2ªA); Nathan Sacchetta e Claudio Del Vecchio (2ªB); Federico Morbidoni e Matteo Zallocco (2ªC): Maria Gattulli e Alessia Ricco (2ªD).

"Sono 600mila i ragazzi di tutto il mondo (11-13 anni) che hanno partecipano al concorso del Lions club International. La premiazione del vincitore e dei 23 designati con il "Premio di merito" avverrà a New York – ha concluso Bascioni – nella sede delle Nazioni Unite" che si terrà il primo marzo.

Il primo premio sarà da 5.000 dollari, mentre gli altri 25 da 500 dollari.